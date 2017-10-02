В Україні оснащені лічильниками тепла вже 75% будинків - Зубко

Рівень оснащеності будинків в Україні загальнобудинковими приладами обліку теплової енергії становить 75%. Про це під час чергової селекторної наради з питань підготовки до опалювального сезону повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко.

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"Стан установки лічильників сьогодні по країні становить 75%, але це як середня температура по лікарні. Тому що в Києві рівень установки досягає 93%, а найгірший стан у Тернопільській області - 14%", - сказав Зубко.

Як повідомляв УНІАН, 22 червня Верховна Рада України прийняла закон про комерційний облік комунальних послуг, яким передбачається обов'язкове встановлення будинкових приладів обліку (лічильників) споживання теплової енергії, гарячої та холодної води в нежитлових (до 1 жовтня 2017 року) та житлових (до 1 жовтня 2018 року) будівлях.

Основна мета закону - це перехід на 100% облік споживання теплової енергії, гарячої та холодної води за допомогою лічильників, що зробить неможливим переклад населення наднормативних втрат монополістів.