У столиці дорожчає житло

Середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва у вересні 2017 року порівняно з серпнем зросла на 0,3% – до 23,270 тисячі гривень/квадратний метр, порівняно з вереснем 2016 року ціна зросла на 0,02%, повідомляє у своєму щомісячному звіті інформаційно-аналітичний портал "Столична нерухомість".

За даними експертів, минулого місяця на первинному ринку зростання вартості квартир спостерігався у преміум-класі – на 3,4%, до 47,587 тисячі гривень/квадратний метр, економ-класі – на 1,2%, до 16,884 тисячі гривень/квадратний метр, комфорт-класі – на 0,1%, до 21,663 тисячі гривень/квадратний метр і в бізнес-класі - на 1,7%, до 31,606 тисячі гривень/квадратний метр.

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Найбільш відчутно зросли ціни на квартири в Печерському та Голосіївському районах столиці – на 3,9% і 2,8% відповідно, в той час як вартість квартир у Деснянському районі знизилася - на 0,9%.

За інформацією порталу, в минулому місяці квартири до продажу пропонували 66 операторів 181 об'єкті. У структурі пропозиції первинного житла переважають новобудови економ-класу – 31% і комфорт-класу – 31%. На новобудови бізнес-класу доводилося 25%, а преміум-класу – 13% від загальної кількості.

При цьому у вересні були припинені або припинені продажі квартир в двох новобудовах.

Крім того, середня вартість квартир на вторинному ринку житлової нерухомості Києва у вересні 2017 року зросла на 2,3% порівняно з серпнем і становила 32,865 тисячі гривень/квадратний метр, а в доларах ціна зросла на 0,1% – до 1252 доларів/квадратний метр.

Також повідомляється, що з вересня 2016 року квартири на вторинному ринку житлової нерухомості Києва подешевшали в середньому на 6%, а в доларовому еквіваленті середня ціна знизилася на 7,3%.

За даними аналітиків, гривневі ціни в дорогому сегменті житла порівняно з серпнем зросли на 2,7%, в дешевому – на 1,3%, а в доларовому еквіваленті - на 0,6%.

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Згідно зі звітом, минулого місяця найбільше подорожчали 1-кімнатні квартири – на 3,3%, до 30,666 тисячі гривень/квадратний метр і 2-кімнатні - на 2,4%, до 33,901 тисячі гривень/квадратний метр. Середня вартість пропозиції 4-кімнатних квартир в столиці зросла на 2,1%, до 36,575 тисячі гривень/квадратний метр, 3-кімнатних – на 1,5%, до 32,995 тисячі гривень/квадратний метр.

Кількість представлених до продажу квартир на вторинному ринку житлової нерухомості у вересні 2017 року порівняно з серпнем збільшилася на 3% і склало 20,215 тисячі об'єктів.

В загальному обсязі 1-кімнатні квартири займають 28%, 2-кімнатні – 32%, 3-кімнатні – 33% і 4-кімнатні – 7%.

Як повідомляв УНІАН, за даними порталу "Столична нерухомість", середня вартість квартир на вторинному ринку житлової нерухомості Києва в серпні 2017 року зменшилася на 1,5% порівняно з липнем і склала 32,128 тисячі гривень/квадратний метр, при цьому в доларах ціна знизилася на 0,1%, – до 1250 доларів/квадратний метр.