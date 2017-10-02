"Київгаз" відновив газопостачання понад 50 столичних котелень

Газорозподільна компанія "Київгаз" відновила газопостачання 54 котелень енергогенеруючої компанії "Київенерго", які забезпечують гарячою водою 307 столичних багатоповерхових будинків, повідомила прес-служба "Київенерго".

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У прес-службі повідомили, що протягом вихідних фахівці "Київенерго" відновили роботу 17 теплоджерел, які вже постачають гарячу воду 307 житловим будинкам.

"Робота інших теплоджерел буде відновлена найближчим часом. Сьогодні без гарячого водопостачання із-за зупинки теплоджерел залишаються 164 житлових будинки. Крім того, тимчасово без гарячої води залишаються 826 будинків за аварійних пошкоджень, 98 – через планових робіт і реконструкцій тепломереж та обладнання", - відзначили в компанії.

У прес-службі нагадали, що частина котелень, які перебувають на балансі "Київенерго", були опломбовані через борги за транспортування газу.

"Станом на 1 жовтня борг компанії перед "Київгаз" становить 176,4 мільйонів гривень. Крім того, борг "Київенерго" перед "Нафтогаз України" становить 2,32 мільярда гривень", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня енергогенеруюча компанія "Київенерго", яка постачає теплову та електричну енергію споживачам столиці, звернулася до газорозподільної компанії "Київгаз" з проханням відновити газопостачання 58 котелень, які забезпечують гарячою водою в міжопалювальний період 425 столичних багатоповерхових будинків.

У 2016 році компанія отримала 2,58 мільйона гривень чистого прибутку проти 1,695 мільярда гривень чистого збитку в 2015 році.

"Київенерго" генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК.