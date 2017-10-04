На Житомирщині першочергово підключатимуть до тепла соціальні об’єкти

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич доручив розпочати опалювальний сезон у районах області та першочергово підключити до тепла соціальні об’єкти.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

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«Голова ОДА Ігор Гундич доручив головам райдержадміністрацій та рекомендував керівникам міст та ОТГ (об'єднаних територіальних громад – УНІАН) розпочати опалювальний сезон 2017/2018 рр., враховуючи кліматичні умови», - зазначається у повідомленні.

Відповідне розпорядження №392 «Про завершення підготовки об’єктів господарського комплексу області до роботи в осінньо-зимовий період та початок опалювального сезону 2017/18 року» Гундич підписав вчора, 3 жовтня.

Точної дати початку опалювального сезону у розпорядженні не вказано. «Усе залежатиме від температури, якщо буде холодно, об'єкти підключатимуть до тепла раніше 15 жовтня», - уточнили УНІАН у прес-службі облдержадміністрації.

У першу чергу опалення мають підключити у лікарнях, дитячих дошкільних та загальноосвітніх закладах Житомирщини. Далі – підключать централізоване теплопостачання у житлових будинках.

«З метою своєчасного початку опалювального сезону 2017/2018 рр. працює «гаряча лінія». Якщо медичний чи навчальний заклад не обігрівається, жителі області можуть зателефонувати за номером (0412) 47-47-12 та повідомити про це. Житомирська ОДА якнайшвидше відреагує на будь-яке звернення з приводу несвоєчасного початку сезону. Аналогічні телефонні «гарячі лінії» з цілодобовим режимом на підприємствах працюватимуть у районах Житомирщини», - зазначають в ОДА.

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Також Гундич доручив департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства облдержадміністрації провести розрахунки комунальних підприємств області за спожиті енергоносії, у тому числі - за розподіл природного газу перед компанією «Житомиргаз».

Окрім цього, у розпорядженні йдеться про необхідність перевести котельні на альтернативні види палива. Також голова ОДА доручив здійснювати роботи для оснащення наявного житлового фонду будинковими засобами обліку і регулювання теплової енергії.

Нагадаємо, 2 жовтня Гундич під час загальноукраїнської селекторної наради зазначив, що Житомирщина посилила підготовку до осінньо-зимового періоду.