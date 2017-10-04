Опалювальний сезон у Житомирі розпочнуть достроково

У Житомирі достроково розпочнуть опалювальний сезон – з 12 жовтня. Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської міської ради, таке рішення ухвалив сьогодні виконком цієї ради.

«12 жовтня у Житомирі розпочнеться опалювальний сезон. Таке рішення сьогодні, 4 жовтня, одноголосно прийняли на засіданні виконавчого комітету. Додаткове питання щодо початку опалювального сезону ініціював заступник міського голови Олександр Фещенко», - сказано у повідомленні.

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Зазвичай опалювальний сезон у Житомирі розпочинається з 15 жовтня.

У міськраді нагадують, що позавчора, 2 жовтня у Житомирі відбулося засідання оперативного міського штабу з розгляду питань готовності міського господарства до початку опалювального сезону 2017-2018 років.

Під час цього засідання керівники виконавчих органів міської ради та комунальних підприємств прозвітували про готовність житлового фонду, навчальних закладів, закладів охорони здоров’я до початку нового опалювального сезону. Тоді міськрада повідомила, що житловий фонд, лікарні, школи та садочки міста готові до опалювального сезону.

Так, зокрема, КП «Житомиртеплокомуненерго» здійснило поточний ремонт 55 котелень, 75 центральних теплових пунктів, 145,32 км теплових мереж, провело заміну 1, 617 км аварійних теплових мереж, тощо.

Нагадаємо, голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич доручив розпочати опалювальний сезон у районах області та першочергово підключити до тепла соціальні об’єкти.

Точної дати початку опалювального сезону у розпорядженні не вказано. «Усе залежатиме від температури, якщо буде холодно, об'єкти підключатимуть до тепла раніше 15 жовтня», - уточнили УНІАН у прес-службі ОДА.