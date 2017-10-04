Гройсман назвав відповідальних за вчасний початок опалювального сезону

Відповідальність за вчасний початок опалювального сезону 2017-2018 років в Україні повністю лежить на місцевих органах влади, які повинні прийняти рішення про його початок у разі, якщо три доби поспіль температура повітря буде нижче плюс 8 градусів Цельсія. Про це на засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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«Я підкреслюю, що питання своєчасного запуску тепла, якості тепла повністю лежить на плечах місцевих органів влади: мерів міст, голів громад, голів адміністрацій, районів та областей. Персональна відповідальність за те, щоб все було вчасно», - зазначив прем'єр, додавши, що на запуск систем подачі тепла за нормативами відводиться два тижні, але люди не можуть стільки чекати.

«Якщо три доби поспіль температура менше, ніж плюс 8 градусів – починайте опалювальний період... будь ласка, почніть вчасно і швидко запустіть», - сказав прем'єр-міністр.

Також Гройсман звернув увагу місцевих органів влади на необхідність своєчасної підготовки комунальної техніки для роботи в умовах зимового режиму роботи і снігової погоди.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості і держкомпанії «Укртрансгаз», станом на початок жовтня в Україні для проходження опалювального сезону 2017-2018 років накопичено майже 16,5 млрд куб. м газу в підземних сховищах і 1,2 млн тонн вугілля на складах ТЕС. При цьому, до початку минулого опалювального сезону запаси газу становили 14,5 млрд кубометрів.