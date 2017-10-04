Одеська міськрада вирішила припинити постачання населенню гарячої води через збитковість послуги

Одеська міська рада ухвалила рішення про припинення послуг з надання централізованого гарячого водопостачання населенню.

Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено програмою енергоефективності на 2017-2021 роки, затвердженою сьогодні на сесії міськради.

Зокрема, проведення заходів з припинення постачання послуги «Гаряче водопостачання» виділено окремим пунктом програми. У рішенні наголошується, що існуюча система теплопостачання проектувалася, здебільшого, понад 50 років тому - «в період дешевих енергоресурсів». При цьому в останні роки спостерігається значне зниження споживання гарячого водопостачання комунально-побутовими споживачами комунального підприємства «Теплопостачання міста Одеси».

Серед основних причин - заборгованість підприємства за спожитий природний газ, що призводить до систематичних відключень підприємства влітку від системи газопостачання.

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Відзначається, що відсутність влітку централізованої подачі гарячої води, у свою чергу, призвело до встановлення споживачами індивідуальних електричних водонагрівачів і відмови впродовж усього року від користування послугами централізованої системи гарячого водопостачання.

До важливого чинника, який вплинув на зниження споживання гарячої води, розробники програми віднесли високу вартість послуги тощо.

«Аналіз свідчить, що щорічний загальний розрахунковий збиток від постачання споживачам гарячої води становить близько 100 млн грн, що робить її поставки абсолютно нерентабельними», - сказано в рішенні.

Наразі вищеназване КП здійснює поставку гарячої води в 2250 житлових будинків міста, абонентами підприємства є 404 453 людини.

З них реально споживають гарячу воду 78 982 особи, при цьому з даної кількості лише 11 157 городян (споживання становило 133 497 куб. м на рік) споживають гарячу воду і розраховуються за приладами обліку. Решта споживачів - 67807 осіб (споживання становило 833 186 куб. м/рік) розраховуються за нормативними показниками і визначити їх фактичне споживання неможливо.

У результаті аналізу визначено, що за минулий опалювальний сезон близько 470 житлових будинків практично не користувалися даною послугою - споживання становило менше 1 тис. літрів на одну людину на рік.

«Таким чином, надання послуги гарячого водопостачання має сезонний характер, вимагає великих капітальних витрат на повноцінне відновлення і є збитковим для КП «Теплопостачання міста Одеси», - сказано в рішенні.