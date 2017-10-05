На Житомирщині військова прокуратура повернула державі понад 3,5 тисяч га землі оборонного призначення поблизу Новограда-Волинського

На Житомирщині військова прокуратура повернула державі понад 3,5 тис. га землі оборонного призначення поблизу міста Новограда-Волинського. Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

Як зазначається у повідомленні, 21 вересня цього року Господарський суд Житомирської області повністю задовольнив позов військової прокуратури Житомирського гарнізону Центрального регіону України.

Суд визнав недійсним договір, відповідно до якого землі оборони та частину розташованого на них полігону Збройних Сил України поблизу міста Новоград-Волинський були незаконно передані в користування комерційній структурі.

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Як було доведено військовим прокурором в суді, Житомирським обласним управлінням лісового та мисливського господарства, всупереч діючому земельному законодавству, було укладено договір про надання в користування земель оборони площею 3 тис.581 га для ведення мисливського господарства комерційній структурі. Це зробили без оформленої та затвердженої документації із землеустрою.

«Після набрання чинності рішення суду, будуть вжиті усі необхідні заходи щодо його реального виконання»,- зазначають у прокуратурі.

Як відомо, на Житомирщині пропонують розподіляти землі насамперед серед учасників АТО.