Будемо з теплом та гарячою водою: "Київенерго" Ахметова заявило про готовність до зими

Столична енергопостачальна компанія "Київенерго" провела необхідні заходи і підготувала свої теплогенеруючі об'єкти (ТЕЦ і котельні), а також тепломережі для проходження опалювального періоду 2017-2018 років. Про це під час прес-конференції повідомив голова наглядової ради компанії Іван Плачков.

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"Я можу сказати, що в цьому році обладнання підготовлено в необхідній мірі для того, щоб могли пройти надійно, нормально опалювальний період", - сказав він, додавши, що компанія "Київенерго" почала готуватися до опалювального періоду ще в січні цього року і за цей період на ці цілі було витрачено понад 100 мільйонів гривень, хоча планувалося близько 160 мільйонів гривень.

За його словами, компанія не змогла досягти цільового показника фінансування цих робіт за боргової ситуації (її боргів за газ перед "Нафтогазом України" і боргів перед нею з боку держави і споживачів).

"Можна з упевненістю сказати, що джерела тепла (ТЕЦ і котельні – УНІАН) підготовлені, що стосується теплових мереж, то проведені всі гідравлічні випробування, які були потрібні, і усунені пошкодження", - зазначив Плачков.

Він додав, що основним видом палива, на якому працюють об'єкти компанії, є природний газ, потреба в якому для проходження опалювального сезону становить близько 2 мільярдів кубометрів. Для його отримання компанія вже подала проекти відповідних договорів та ліміти на обсяги газу "Нафтогаз України".

"Резервним видом палива для компанії є мазут, потреба в якому становить 75-80 тисяч тонн. На сьогодні накопичено 62 тисячі тонн. До початку опалювального сезону буде накопичено необхідний мінімальний обсяг", - повідомив голова наглядової ради "Київенерго".

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Плачков також зазначив, що за результатами проведених компанією перевірок з'ясувалося, що тільки в 50% житлового фонду Києва внутрішні мережі та обладнання будинків повністю готові до прийому теплоносія з дати початку опалювального періоду. За його словами, "Київенерго" не має права подавати теплоносій до тих будинків, які не підготували свою інфраструктуру.

"Я звертаюся до всіх киян: поцікавтеся, будь ласка, яка ступінь готовності ваших будинків, отримував ваш будинок Форму Е8 (документ, що підтверджує готовність будинку до початку опалювального періоду та прийому теплоносія від енергопостачальної компанії – УНІАН). Якщо будинок не отримував від "Київенерго" Форму Е8 - у вас будуть проблеми на початку опалювального сезону. Ваш будинок все одно буде включений, він буде включений через 10-15 днів, оскільки ми не можемо залишати людей без тепла. Але коли він буде підключений, вас можуть очікувати аварійні ситуації", - сказав він, додавши, що відповідальність за готовність будинку до опалювального сезону повністю лежить на його власнику.

Як повідомляв УНІАН, уряд України виділив на підготовку до опалювального сезону 2017-2018 років 9 мільярдів гривень. За даними уряду, станом на початок вересня готовність житлово-комунального господарства України до опалювального сезону 2017/2018 років становила 95,6%.

На початку жовтня у "Київенерго" повідомили, що столична газорозподільна компанія "Київгаз" відновила газопостачання 54 котелень, які забезпечують гарячою водою 307 багатоповерхових будинків.

"Київенерго" генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК.