Стало відомо, коли в Києві включать опалення
11:39, 07 жовтня 2017Нерухомість
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Подачу тепла лікарням, дитсадкам і школам почнуть ще до того, як стане холодніше.
Срднесуточная температура не повинна перевищувати +8 градусів / УНІАН
Опалення в житлових будинках в Києві включать, коли середньодобова температура повітря не перевищуватиме 8 градусів тепла. Про це повідомляє прес-центр мера столиці.
"Якщо середньодобова температура повітря нижче +8, то ми можемо починати опалення житлових будинків", - підкреслив він.
При цьому за словами Кличка, влада може почати подачу тепла лікарням, дитсадкам і школам ще до того, як стане холодніше. Якщо ці заклади подають заявку на подачу тепла, то їх підключають до опалення.
Як повідомляв УНІАН, у Мінекономрозвитку прогнозують зростання тарифів на опалення в наступному році на 20%.
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