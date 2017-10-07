Стало відомо, коли в Києві включать опалення

Опалення в житлових будинках в Києві включать, коли середньодобова температура повітря не перевищуватиме 8 градусів тепла. Про це повідомляє прес-центр мера столиці.

"Якщо середньодобова температура повітря нижче +8, то ми можемо починати опалення житлових будинків", - підкреслив він.

При цьому за словами Кличка, влада може почати подачу тепла лікарням, дитсадкам і школам ще до того, як стане холодніше. Якщо ці заклади подають заявку на подачу тепла, то їх підключають до опалення.

Як повідомляв УНІАН, у Мінекономрозвитку прогнозують зростання тарифів на опалення в наступному році на 20%.