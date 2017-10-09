У Кабміні пропонують українцям реструктуризувати комунальні борги

Для отримання субсидії у разі наявності заборгованості за житлово-комунальні послуги можна оформити договір про реструктуризацію боргу, повідомляється на сторінці урядового порталу в Facebook.

Читайте такожУ Мінекономрозвитку прогнозують зростання комунальних тарифів наступного року на 20%

«Держава, надаючи субсидію, дає можливість сім'ї протягом року вирішити питання з накопиченою в минулому заборгованістю за комунальні послуги. Якщо це не зроблено, держава знову ж таки йде назустріч громадянам і дозволяє оформити договір реструктуризації боргу з постачальником послуги для продовження субсидії на наступний рік (2017-2018 року)», - йдеться в повідомленні.

У повідомленні наголошується, що існують окремі випадки, коли громадяни оскаржують у судовому порядку виставлену постачальником послуги суму заборгованості, і тому відмовляються сплачувати відповідні кошти або укладати договір реструктуризації. Уряд пішов назустріч таким сім'ям: борг за комунальні послуги, який оскаржується в суді, не впливає на субсидію.

У ситуації, коли громадяни не згодні з заборгованістю, вони можуть її оскаржити. На підставі рішення суду про анулювання боргу або до винесення рішення суду про суму заборгованості, яка оскаржується рішенням комісій з питань призначення житлових субсидій, що працюють при органах виконавчої влади на місцях, дію житлової субсидії поновлюється з моменту припинення її виплати, тобто з травня 2017 року.

Згідно з повідомленням, поточна заборгованість, тобто не сплачені комунальні послуги у березні, травні і червні, не впливає на процес перепризначення житлових субсидій на новий період.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України з 1 жовтня ввів новий порядок розрахунку субсидій на житлово-комунальні послуги, згідно з яким під час призначення субсидії будуть враховуватися доходи громадян за I і II квартали цього року.

Кабмін також продовжив термін подачі заяв на виплату компенсацій за зекономлені субсидії на 2 місяці - до 1 листопада 2017 року.

Жителям України в січні-серпні 2017 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату ЖКП на суму понад 2,8 млрд грн, що на 22,3% перевищує аналогічний показник 2016 року.