У Кабміні відзвітували: Україна повністю готова до опалювального сезону

Україна на 100% готова до проходження опалювального сезону 2017-2018 років, повідомив журналістам віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко.

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«Сьогодні Україна на 100% технічно готова - це в першу чергу соціальні об'єкти, житловий сектор і найголовніше - котельні», - сказав Зубко.

Він нагадав, що місцеві органи влади повинні прийняти рішення про подачу тепла, якщо середньодобова температура протягом трьох діб буде нижчою за +8 градусів.

«Для нас сьогодні важливо, щоб опалювальний сезон розпочався не 15 жовтня, а спостерігався температурний режим ... Там, де буде більше трьох діб температура меншою за +8 градусів, опалення має бути запущене. Якщо на соціальних об'єктах внутрішня температура приміщень буде меншою за +16 градусів, також має бути включене опалення», - сказав Зубко, додавши, що відповідальність за своєчасний початок опалювального сезону лежить повністю на місцевих органах влади.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості і держкомпанії «Укртрансгаз», станом на початок жовтня в Україні для проходження опалювального сезону 2017-2018 років накопичено майже 16,5 млрд куб. м газу у підземних сховищах і 1,2 млн тонн вугілля на складах ТЕС. При цьому, до початку минулого опалювального сезону запаси газу становили 14,5 млрд кубометрів.

6 вересня прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що Україна гідно почне і пройде опалювальний період 2017-2018 років, оскільки наша країна накопичила достатні запаси природного газу і забезпечить споживачів тепловою та електричною енергією.