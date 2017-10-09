В Україні продовжує дорожчати будівництво

Ціни на будівельно-монтажні роботи (БМР) в Україні в січні-серпні 2017 року, порівняно з аналогічним періодом 2016 року, зросли на 12,5%, повідомляє Державна служба статистики.

Читайте такожВ Україні продовжують зростати обсяги будівництва

За даними Держстату, найбільше зросли ціни на будівельно-монтажні роботи у сфері будівництва нежитлових будівель – на 13,8%, а також у сфері будівництва інженерних споруд – на 15,9%. Найменше збільшилася вартість будівельно-монтажних робіт у сфері зведення комплексних промислових споруд – на 10%.

При цьому вартість БМР в серпні 2017 року порівняно з липнем зросла на 1,1% (у липні вартість відносно червня зросла на 0,9%).

Найбільше зростання цін на БМР у серпні зафіксоване у сфері будівництва інженерних споруд – на 1,6%.

У Держстаті зазначили, що дані наводяться без урахування тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим, Севастополя та частині зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році ціни на будівельно-монтажні роботи порівняно з 2015 роком зросли на 9,2%.