Україна може вдвічі скоротити споживання газу в житловому секторі – Зубко

Україна може вдвічі скоротити споживання газу в житловому секторі завдяки розвитку в нашій країні відновлюваної енергетики, а також проведення заходів з енергоефективності, повідомив журналістам віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко.

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"Україна споживає 18 мільярдів кубометрів газу тільки в житловому секторі. Ми бачимо перспективу скорочення вдвічі", - сказав Зубко, додавши, що цього можна досягти завдяки розвитку в нашій країні відновлюваної енергетики, а також проведення заходів з енергоефективності.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2016 році скоротила споживання природного газу порівняно з 2015 роком на 4% – до 30,3 мільярда кубометрів.

Верховна Рада на початку червня 2017 року прийняла закон про Фонд енергоефективності, що передбачає створення організаційної структури для ефективного використання фінансових коштів на термомодернізацію і енергетичну модернізацію житлового фонду.

У проекті бюджету на 2018 рік передбачено, що загальний обсяг інвестицій в програми з енергоефективності становить 1,6 мільярда гривень, з яких 400 мільйонів гривень будуть спрямовані на програму "теплих" кредитів, а решта (1,2 мільярда гривень) – на фінансування Фонду енергоефективності. Частину цих коштів буде надано урядом Німеччини та Європейською комісією.