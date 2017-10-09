На Житомирщині під час аукціону аграрій придбав право оренди земельної ділянки більш як за 180 тисяч

У вересні поточного року на Житомирщині на земельному аукціоні продали право оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності площею 65,5 гектара. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА з посиланням на дані Головного управліннія Держгеокадастру у Житомирській області.

Земельна ділянка розташована на території Слобідської сільської ради Малинського району та призначена для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

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За користування земельним масивом переможець торгів щорічно сплачуватиме до місцевого бюджету Житомирщини понад 181 тис. гривень. Це майже у чотири рази перевищує стартову ціну, яка становила 45,6 тис. гривень. Договір оренди укладений на 7 років.

Земельні торги проводились відповідно до глави 21 Земельного кодексу України «Продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах».