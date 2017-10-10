Монетизація субсидій дозволить громадянам на власний розсуд використовувати гроші - Ляпіна
Ляпіна вважає, що реформа, м'яко кажучи, перезріла, її треба було робити ще 15 років тому.
Монетизація субсидій дозволить громадянам ефективно розпоряджатися грошима, це реформа, яка вимагала втілення ще багато років тому. Про це заявила голова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна в ефірі телеканалу "112 Україна".
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"Ця реформа, м'яко кажучи, перезріла, і її треба було робити ще 15 років тому. Я пам'ятаю розмови про монетизації протягом 15 останніх років. У чому сенс монетизації? У тому, що держава не якимись квазиобязательствам перекидає гроші з одного бюджету на іншій, а потім десь зараховує на бюджети компаній в обхід власне громадянина. Хтось за громадянина розпоряджається. Треба перейти до системи, коли громадянин отримує на свій рахунок ці кошти і сам ними розпоряджається ", - заявила Ляпіна.
Таким чином, за словами Ляпіної, громадяни України особисто зможуть стежити і використовувати на власний розсуд гроші, які держава надає у вигляді субсидій.
"Можна заощадити на чому. Монетизація субсидій дозволяє змінити спосіб опалення ... Якщо ви хочете змінити спосіб опалення - відмовитися від газу, перейти на пелети або ще на щось, - є і кредитні програми, які дозволяють залучити на енергозбереження гроші. І ваші гроші, отримані вами за субсидію. Будь ласка, ефективніше розпоряджайтеся ними. Якщо ні, ну ви їх витратите, це право самого громадянина", - заявила голова Державної регуляторної служби.
Як повідомлялося, Кабмін продовжив до 1 листопада строк подання заяв про монетизації субсидій. Станом на 1 вересня за компенсацією вже звернулося 1,8 мільйона українців. Вони повинні отримати гроші за невикористану субсидію на тепло і електроенергію. Максимальна сума - 700 гривень. Монетизація субсидій - одна з вимог МВФ, спрямована зокрема на те, щоб українці економніше ставилися до житлово-комунальних послуг.