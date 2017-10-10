Монетизація субсидій дозволить громадянам на власний розсуд використовувати гроші - Ляпіна

Монетизація субсидій дозволить громадянам ефективно розпоряджатися грошима, це реформа, яка вимагала втілення ще багато років тому. Про це заявила голова Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна в ефірі телеканалу "112 Україна".

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"Ця реформа, м'яко кажучи, перезріла, і її треба було робити ще 15 років тому. Я пам'ятаю розмови про монетизації протягом 15 останніх років. У чому сенс монетизації? У тому, що держава не якимись квазиобязательствам перекидає гроші з одного бюджету на іншій, а потім десь зараховує на бюджети компаній в обхід власне громадянина. Хтось за громадянина розпоряджається. Треба перейти до системи, коли громадянин отримує на свій рахунок ці кошти і сам ними розпоряджається ", - заявила Ляпіна.

Таким чином, за словами Ляпіної, громадяни України особисто зможуть стежити і використовувати на власний розсуд гроші, які держава надає у вигляді субсидій.

"Можна заощадити на чому. Монетизація субсидій дозволяє змінити спосіб опалення ... Якщо ви хочете змінити спосіб опалення - відмовитися від газу, перейти на пелети або ще на щось, - є і кредитні програми, які дозволяють залучити на енергозбереження гроші. І ваші гроші, отримані вами за субсидію. Будь ласка, ефективніше розпоряджайтеся ними. Якщо ні, ну ви їх витратите, це право самого громадянина", - заявила голова Державної регуляторної служби.

Як повідомлялося, Кабмін продовжив до 1 листопада строк подання заяв про монетизації субсидій. Станом на 1 вересня за компенсацією вже звернулося 1,8 мільйона українців. Вони повинні отримати гроші за невикористану субсидію на тепло і електроенергію. Максимальна сума - 700 гривень. Монетизація субсидій - одна з вимог МВФ, спрямована зокрема на те, щоб українці економніше ставилися до житлово-комунальних послуг.