Голова Житомирської ОДА Гундич ініціює збільшення сум під пільгове кредитування на житло у селі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

«Збільшити ліміт кредитування для жителів Житомирщини, які скористаються програмою індивідуального будівництва житла на селі, від 150 до 300 тисяч гривень. А також додати ще 500 тисяч гривень для реалізації програми у 2017 році. З такою пропозицією звертається голова Житомирської ОДА Ігор Гундич до депутатів обласної ради – питання про збільшення фінансування програми вноситиметься на чергову сесію, яка відбудеться 2 листопада»,- сказано у повідомленні.

За словами Гундича, вже 15 родин Житомирщини успішно скористались умовами пільгового кредитування і надалі молодим сім’ям буде зручно та вигідно позичати кошти у держави. А розширення фінансових можливостей програми сприятиме тому, що все більше родин скористається кредитом під 3% річних для будівництва житла на селі.

«За допомогою програми жителі області зможуть придбати, збудувати або відремонтувати житло на селі. Це- реальна можливість переїхати у власний дім за вихідними умовами кредитування – під 3% річних. Програма підтверджує свою ефективність тим, що навіть молоді сім’ї є її користувачами», – наголошує голова ОДА.

Загалом, у 2017 році у Житомирській області на реалізацію програми «Власний дім» з державного бюджету вже виділено 1,2 млн грн, з обласного – 1,1 млн грн.

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Якщо депутати обласної ради підтримають пропозицію голови ОДА, то виділення додаткових коштів дасть можливість жителям Житомирщини взяти під 3% річних:

- до 300 тисяч гривень кредиту - для будівництва житла у селі;

- до 200 тисяч гривень кредиту -для придбання житла;

- до 150 тисяч гривень - на ремонт чи реконструкцію житла.

Обласною програмою зможуть скористатися люди, які проживають і працюють у селах та селищах області.

Нагадаємо, що сума кредиту визначається Фондом підтримки індивідуального житлового будівництва на селі з урахуванням рівня платоспроможності і не може перевищувати кошторисної вартості об’єкта кредитування. З переліком документів, необхідних для отримання кредиту, можна ознайомитись на сайті Житомирської ОДА.