Мінсоцполітики закінчить перевірку одержувачів субсидій до кінця місяця

Процес верифікації одержувачів субсидій для перерахунку субсидій на новий опалювальний сезон 2017-2018 років буде завішаний до кінця жовтня поточного року.

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Про це повідомив кореспонденту УНІАН директор департаменту державної соціальної допомоги Міністерства соціальної політики України Віталій Музиченко.

"Уже в жовтні проходить процес розрахунку субсидій на опалювальний сезон, виходячи з оновленої бази щодо одержаних доходів населення. Ми поставили завдання, щоб до кінця жовтня були перераховані всі субсидії, на які нараховувалися раніше, і тоді в кінці жовтня - на початку листопада ми реально побачимо, скільки у нас одержувачів субсидій", - сказав Музиченко.

Він пояснив, що частина одержувачів субсидій на неопалювальний період отримували субсидію в розмірі 5, 7, 10 гривень або ж взагалі 0 гривень.

"Тобто людині приходить платіжка на 300 гривень, а його обов'язкова частина з субсидії 400 гривень. Тому субсидія йде в нульовому розмірі. І якщо на опалювальний період у цієї людини знову ж таки не вийде субсидія, такі субсидианты будуть виключені з системи", - зазначив директор департаменту соцдопомоги.

Він також додав, що раніше для нарахування субсидій враховувалися доходи населення за попередній рік, тобто, на сьогоднішній день Мінсоцполітики мало б використовувати інформацію про доходах за січень-грудень 2016 року і розрив між отриманими доходами і насчитанными субсидіями становив би фактично більш ніж півтора року.

"З жовтня цього року при перерахунку субсидій використовуються доходи населення за 1 і 2 квартали поточного року, таким чином розрив між отриманими доходами і насчитанными субсидіями - УНІАН) становить всього кілька місяців. І це дозволяє максимально точно порахувати доходи населення і, відповідно, суми нарахування субсидій", - додав Музиченко.

Як повідомляв УНІАН, Мінсоцполітики України при переоформленні субсидій на опалювальний сезон 2017-2018 років проводить перевірку (верифікацію) сімей - одержувачів державної допомоги, в результаті чого сподівається відсіяти від 2% до 5% субсидиантов.

Жителям України в січні-серпні 2017 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму понад 2,8 мільярда гривень, що на 22,3% перевищує аналогічний показник 2016 року.