$43 мільярди: найбагатшим в Китаї визнали голову будівельної компанії Evergrande

Найбагатшим жителем Китаю, за даними дослідницької організації "Хужунь", став голова однієї з найбільших компаній-забудовників в країні China Evergrande Group Сюй Цзяинь, його статок становить близько 43 мільярдів доларів, повідомляє Прайм.

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У четвер дослідницька організація "Хужунь" (Hurun Research Institute) опублікувала рейтинг найбагатших громадян Китаю. Перший рейтинг дослідницької організації "Хужунь" було опубліковано в 1999 році.

На другому місці в рейтингу розташувався засновник телекомунікаційної компанії Tencent Поні Ма (Ма Хуатэн), його статки становлять 37 мільярдів доларів, що на 52% більше, ніж роком раніше.

Засновник найбільшої китайської інтернет-компанії Alibaba Group Джек Ма цьогоріч не втримав друге місце і опинився на третій позиції. За останній рік його статок скоротився на 2%.

Минулого року найбагатшим жителем Китаю було визнано голову Dalian Wanda Group Вана Цзяньлиня, чиї статки на той момент становили 32,1 мільярда доларів, цього року він опинився лише на п'ятому місці. За останній рік він втратив 23% статків, які на даний момент дорівнюють 23 мільярдам доларів.

Згідно з даними "Хужунь", зараз на території материкового Китаю проживають 647 мільярдерів, що на 53 особи більше, ніж минулоріч.