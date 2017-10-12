Нацкомісія знизила тарифи "Київенерго" на гарячу воду та опалення

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), знизила тариф столичної енергогенеруючої компанії "Київенерго" на централізоване гаряче водопостачання для населення на 4,5%, а також на 2% знизила ставку тарифу на опалення.

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Відповідні постанови комісія прийняла на черговому засіданні.

Нові тарифи вступлять в силу з дня, наступного за днем опублікування постанови в офіційній газеті "Урядовий кур'єр".

Так, тарифи для "Київенерго" на послугу з централізованого постачання населення гарячою водою встановлені на рівні 80,62 гривні за кубометр з рушникосушаркою і 74,53 гривні за кубометр без рушникосушарки.

Тарифи на послугу з централізованого постачання гарячої води для потреб компаній, що управляють багатоквартирними будинками, встановлені на рівні 65,2 гривні за кубометр з рушникосушаркою та 60,29 гривні за кубометр без рушникосушки.

Крім цього, комісія встановила для "Київенерго" тарифи на послугу з централізованого опалення для споживачів при наявності квартирного або будинкового лічильника на рівні 1385,83 гривні/Гкал і 31,55 гривні за квадратний метр опалювальної площі в місяць для абонентів житлових будинків без будинкових і квартирних приладів обліку.

Усі тарифи наведено з урахуванням ПДВ.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня цього року комісія підвищила тариф на централізоване гаряче водопостачання від "Київенерго" на 1,6% і знизила тариф на опалення на 0,2%. Тариф на послугу з централізованого постачання населення гарячою водою був встановлений на рівні 84,45 гривні за кубометр (з рушникосушаркою) і 78,08 гривні за кубометр (без електроенергії). Тарифи на опалення для споживачів при наявності квартирного або будинкового лічильника становив 1414,45 гривні/Гкал.