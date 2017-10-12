У "Київенерго" пригрозили перебоями з теплом у школам і лікарням

Столична теплопостачальна компанія «Київенерго» заявляє про непрогнозованість якості та безперебійності забезпечення теплом бюджетних організацій Києва в опалювальному сезоні 2017-2018 років, оскільки компанія несе щоденні збитки через різницю між закупівельною ціною газу і ціною, передбаченою в тарифі компанії, повідомила прес-служба «Київенерго».

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«Цього року початок опалювального сезону для установ соціальної сфери ускладнюється різницею закупівельної ціни газу і передбаченої в тарифі. Так, НАК «Нафтогаз» продає ПАТ «Київенерго» природний газ для бюджетних організацій за ціною 7,9 тис. грн за 1 тис. м, а в тарифі на виробництво теплоенергії закладено його вартість як 4,94 тис. грн за 1 тис. куб. м. Таким чином, щоденний фактичний збиток «Київенерго» від поставок тепла лише соціальним об'єктам столиці становить 1,2 млн грн., і буде збільшуватися пропорційно зниженню температури навколишнього середовища», - повідомили в компанії.

Зазначається, що до кінця цього року збиток може становити 541 млн грн. При цьому джерело його погашення не передбачено ані в міському, ані в державному бюджеті.

«Ця ситуація робить не прогнозованим якість і безперебійність забезпечення теплом бюджетних організацій у наступному опалювальному сезону», - наголосили в "Київенерго".

З 9 жовтня в Києві розпочався опалювальний сезон в установах соціальної сфери відповідно до окремого розпорядження КМДА №1235 «Про теплозабезпечення об'єктів соціальної сфери».

У 2016 році «Київенерго» отримала 2,58 млн грн чистого прибутку проти 1,695 млрд грн чистого збитку в 2015 році.

«Київенерго» генерує і постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу найбільшого приватного енергохолдингу ДТЕК.