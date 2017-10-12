Голова Житомирської ОДА Гундич дав доручення приступити до благоустрою стадіону "Полісся" у Житомирі

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич дав доручення приступити до благоустрою стадіону «Полісся» у Житомирі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської ОДА.

Сьогодні вже кладуть бордюри, відновлюють декор на укріпленій арці, завершують прокладання мереж у вхідній групі.

«Зрозуміло, що у зв’язку з облаштуванням підігріву поля прокладання газону відтермінується. Але це не означає, що маємо зупинити інші роботи. Дав доручення посилитися і пришвидшити благоустрій території та розпочати влаштування бордюрів, плитки. Тому невдовзі перевірятиму, як прокладають гранітні доріжки із зображенням футбольних м’ячів Ліги чемпіонів. Це буде ще одна "родзинка" нашого стадіону», – зазначив Гундич.

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Серед робіт, які виконуватиме підрядник, – влаштування тенісних кортів, освітлення, гранітних доріжок, завершення вхідної арки, влаштування вуличних вбиралень, тощо.

Гундич наголосив, що продовжуватиме посилено контролювати якість та швидкість робіт на стадіоні.

«Цей об’єкт повинен стати візитівкою нашої області. Дивлячись на те, скільки років триває реконструкція і скільки коштів вже на це витрачено, – ми просто зобов’язані зробити все якісно і функціонально», – сказав голова ОДА.

Раніше в Житомирі достроково розпочався опалювальний сезон.