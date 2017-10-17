У Житомирі триває реконструкція стадіону "Полісся" (фото)

У Житомирі успішно реалізується друга та третя черга реконструкції стадіону «Полісся», зокрема, поле стадіону повністю готове для облаштування підігріву.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, стадіон «Полісся» вже готовий до асфальтування і прокладання бігових доріжок, а футбольне поле підготовлене до облаштування підігріву, повідомив директор департаменту містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства ОДА Роман Щебетов.

Читайте такожНа Житомирщині розподілили більше 16 мільйонів гривень з ДФРР на інші об’єкти - ОДА

«Сьогодні на стадіоні реалізується друга та третя черга реконструкції. У нас вже повністю готове поле для облаштування підігріву – чекаємо на поставки обладнання та матеріалів від підрядника. Також вже готова територія до асфальтування і прокладання доріжок. За межами поля зараз встановлюють гранітні бордюри. Вже почали підвозити гранітну плитку для благоустрою», – зазначив Щебетов.

За його словами, у проект стадіону вносяться зміни, адже від початку реконструкції не було передбачено підігріву поля, його автоматичного поливу та сучасного освітлення.

«У місці влаштування внутрішніх мереж можна побачити також усі шари, з яких складається футбольне поле. Воно відповідає проекту, містить щебінь різних фракцій, геотекстиль та пісок», - зазначають в облдержадміністрації.

Прокласти траву на поле планують вже цієї весни, оскільки футбольне поле облаштують системою підігріву та поливу.

Як повідомляв УНІАН, голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич дав доручення приступити до благоустрою стадіону «Полісся» у Житомирі. Гундич наголосив, що продовжуватиме посилено контролювати якість та швидкість робіт на стадіоні.

«Цей об’єкт повинен стати візитівкою нашої області. Дивлячись на те, скільки років триває реконструкція і скільки коштів вже на це витрачено, – ми просто зобов’язані зробити все якісно і функціонально», – сказав голова ОДА.