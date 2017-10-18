Компанія-забудовник CBS Холдинг здобула звання регіонального девелопера року

Компанія «CBS Холдинг» здобула звання «Регіонального забудовника року» у категорії «Відкриття року» за версією всеукраїнської будівельної премії «IBuild­ – 2017».

Урочиста церемонія нагородження переможців V Всеукраїнської будівельної премії «IBuild­ – 2017» пройшла 13 жовтня 2017 року у КВЦ «Парковий» у Києві та об’єднала понад 300 представників будівельної галузі України.

На церемонії нагородження переможців премії «IBuild — 2017» були присутні заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе та Перший заступник Голови Державної архітектурно-будівельної інспекції України Валерій Філончук. Вони відзначили внесок учасників ринку в будівельну галузь України та вручили почесні статуетки лауреатам.

Окрім «CBS Холдинг» лауреатами Премії стали відомі гравці ринку нерухомості України: будівельні компанії «GEOS», «КАН Девелопмент», «Альтіс-Холдинг» та інші.

«CBS Холдинг» будує шість житлових комплексів в чотирьох областях України: у Кропивницькому — перший за останні 10 років житловий комплекс комфорт-класу «Ковалівський», у Житомирі — житловий район «Тетерівський бульвар», в Сумах — житловий комплекс «Зарічний», в Запоріжжі — житлові комплекси комфорт-класу «Олександрівський 1», «Олександрівський 2», новобудову преміум класу «Резиденція». Забудовник ввів в експлуатацію 71 000 м² житлової площі. Квартири в будинках компанії придбали 1600 сімей. Головний офіс знаходиться в Києві, в Запоріжжі відкрито регіональне представництво.

Компанія «CBS Холдинг» один із небагатьох забудовників, який проводить активну політику регіонального розвитку. За інформацією Державної служби статистики України, області, в яких компанія «CBS Холдинг» будує свої об’єкти, показали найбільше зростання темпів будівництва за 2017 рік: Житомирська — 167%, Кіровоградська — 165%, Запорізька — 141%.

Про премію IBuild

«IBuild» — всеукраїнська будівельна премія, проводиться щорічно. Це ключовий галузевий захід з визначення кращих фахівців, проектів, об’єктів, підприємств сфери будівництва. Переможців визначає експертна рада і онлайн голосування на сайті Премії в рівних відсоткових співвідношеннях. Організатор — Конфедерація будівельників України за підтримки Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та Державної архітектурно-будівельної інспекції України.

Про компанію «CBS Холдинг»

«CBS Холдинг» — це українська багатопрофільна інвестиційно-промислова група. Ключовий напрям роботи Холдингу — девелоперська діяльність. Компанія будує житлові об'єкти в чотирьох областях України: у Кропивницькому, Запоріжжі, Житомирі, Сумах.

До складу групи компаній «CBS» входять підрозділи, які спеціалізуються на девелопменті, послугах генерального підряду, брокерських операціях на ринку житлової і комерційної нерухомості, маркетингу, інформаційних технологіях і консалтингу в сфері нерухомості. «CBS Холдинг» проводить активну політику регіонального розвитку та є ініціативним учасником Конфедерації будівельників України та Ukrainian Building Community.