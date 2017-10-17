У Кабміні знайшли заміну дорогому газу - пропонують палити торфом

Міністерство енергетики та вугільної промисловості розглядає торф як альтернативне паливо дорогому природному газу для споживачів бюджетної сфери. Про це в ефірі одного з національних телеканалів заявив радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Белявський.

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«Альтернативою для забезпечення газом може бути торфовидобувна промисловість ... Для того, щоб замістити одну тисячу кубічних метрів природного газу достатньо 3,5 тонни торфу, який успішно видобувається», - сказав він, додавши, що торф є недорогим і доступним паливом для бюджетної сфери.

«Ціна за одну тисячу кубічних метрів газу становить 7 тис. грн, а одна тонна торфу дешевша за 900 грн», - повідомив Белявський, додавши, що витрати на використання торфу будуть удвічі нижчими за вартість газу.

За його словами, активне використання торфу дасть змогу відродити в Україні видобуток торфу і виробництво з нього паливних брикетів.

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«Загалом в Україні залишилося 7 з 30 торфозаводів, які були ще в 90-х роках. За 27 років обсяги видобутку скоротилися в 10 разів, а виробництва брикетів у 5 разів ... Ще десять років тому Україна давала мільйон тонн торфобрикетів і 2 мільйони тонн сільськогосподарського торфу, то нинішнього року план з видобутку становить 453 тис. тонн, а з виробництва - 188 тис. тонн брикетів, що відповідає рівню 2010 року», - заявив радник міністра.

За даними міністерства, торф видобувається в північних регіонах України - Волинській, Київській, Чернігівській, Сумській і Житомирській областях. При цьому, лідером є Волинська область, на яку припадає 30% від видобутку по всій Україні.

Як повідомляв УНІАН, Україна в 2016 році скоротила споживання природного газу порівняно з 2015 роком на 4% - до 30,3 млрд куб. м.

У січні-вересні 2017 року споживання газу скоротилося на 0,5% - до 19 млрд куб. м, порівняно зі споживанням за аналогічний період 2016 року.