У Кабміні знайшли заміну дорогому газу - пропонують палити торфом
Міненерговугілля розглядає торф як альтернативу дорогому газу для споживачів бюджетної сфери.
Міністерство енергетики та вугільної промисловості розглядає торф як альтернативне паливо дорогому природному газу для споживачів бюджетної сфери. Про це в ефірі одного з національних телеканалів заявив радник міністра енергетики та вугільної промисловості Максим Белявський.
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«Альтернативою для забезпечення газом може бути торфовидобувна промисловість ... Для того, щоб замістити одну тисячу кубічних метрів природного газу достатньо 3,5 тонни торфу, який успішно видобувається», - сказав він, додавши, що торф є недорогим і доступним паливом для бюджетної сфери.
«Ціна за одну тисячу кубічних метрів газу становить 7 тис. грн, а одна тонна торфу дешевша за 900 грн», - повідомив Белявський, додавши, що витрати на використання торфу будуть удвічі нижчими за вартість газу.
За його словами, активне використання торфу дасть змогу відродити в Україні видобуток торфу і виробництво з нього паливних брикетів.
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«Загалом в Україні залишилося 7 з 30 торфозаводів, які були ще в 90-х роках. За 27 років обсяги видобутку скоротилися в 10 разів, а виробництва брикетів у 5 разів ... Ще десять років тому Україна давала мільйон тонн торфобрикетів і 2 мільйони тонн сільськогосподарського торфу, то нинішнього року план з видобутку становить 453 тис. тонн, а з виробництва - 188 тис. тонн брикетів, що відповідає рівню 2010 року», - заявив радник міністра.
За даними міністерства, торф видобувається в північних регіонах України - Волинській, Київській, Чернігівській, Сумській і Житомирській областях. При цьому, лідером є Волинська область, на яку припадає 30% від видобутку по всій Україні.
Як повідомляв УНІАН, Україна в 2016 році скоротила споживання природного газу порівняно з 2015 роком на 4% - до 30,3 млрд куб. м.
У січні-вересні 2017 року споживання газу скоротилося на 0,5% - до 19 млрд куб. м, порівняно зі споживанням за аналогічний період 2016 року.