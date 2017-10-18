В Україні субсидії вже перепризначено для більш як 6,5 мільйона сімей

Субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на наступний опалювальний сезон вже перепризначено для 6,530 млн українських сімей.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, представляючи звіт роботи Кабінету міністрів за січень-вересень 2017 року.

«Уже перепризначено 6 млн 530 тис. субсидій для домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг у наступному опалювальному сезоні. Це адресна підтримка і допомога для тих, кому вона необхідна», - сказав прем'єр.

Гройсман укотре підкреслив, що підстав для підвищення тарифів на тепло й гарячу воду цього року немає.

«Хочу підкреслити, що я не бачу ніяких підстав для підвищення тарифів на місцях на тепло, гарячу воду й так далі. Це відповідальність місцевої влади - не допустити перевитрати, що може призвести до зростання тарифів», - сказав він.

Прем'єр також повідомив, що уряд у рамках процесу монетизації зекономленої субсидії зараз проводить верифікацію та створює реєстри.

«Найближчим часом почнемо виплати тим, хто заощадив енергоресурси», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України з 1 жовтня ввів новий порядок розрахунку субсидій на житлово-комунальні послуги, згідно з яким під час призначення субсидії будуть враховуватися доходи громадян за I і II квартали цього року.

Кабмін також продовжив термін подачі заяв на виплату компенсацій за зекономлені субсидії на 2 місяці - до 1 листопада 2017 року.

Жителям України в січні-серпні 2017 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату ЖКП на суму понад 2,8 млрд грн, що на 22,3% перевищує аналогічний показник 2016 року.