Гройсман: я не бачу жодних підстав для підвищення тарифів на тепло і воду

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман в черговий раз заявив, що підстав для підвищення тарифів на тепло і гарячу воду цього року немає. Про це він повідомив під час засідання уряду, представляючи звіт роботи Кабінету міністрів за січень-вересень 2017 року.

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«Хочу підкреслити, що я не бачу ніяких підстав для підвищення тарифів на місцях на тепло, гарячу воду і так далі. Це відповідальність місцевої влади - не допустити перевитрат, що може призвести до зростання тарифів», - сказав він.

Також Гройсман повідомив, що субсидії на оплату житлово-комунальних послуг на наступний опалювальний сезон вже призначено для 6,530 млн українських сімей.

«Вже перепризначені 6 млн 530 тис. субсидій для домогосподарств на оплату житлово-комунальних послуг у наступному опалювальному сезоні. Це адресна підтримка і допомога для тих, кому вона необхідна», - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство енергетики і вугільної промисловості допускає зростання цін на газ для населення і теплокомуненерго на 17,6% - до 5,815 грн за 1 тис. куб. м (без урахування вартості транспортування та ПДВ), в умовах діючого ціноутворення, яке визначено постановою Кабінету міністрів про спецзобов'язання на ринку газу. При цьому Міненерговугілля пропонує не допустити зростання цін на газ в опалювальному сезоні 2017-2018 років.

Через відсутність опублікованої міністерством нової ціни на газ, «Нафтогаз» з 1 вересня 2017 року почав укладати договори з темлокомуненерго на постачання газу в опалювальному сезоні 2017-2018 років за ціною на газ, яка діяла станом на 1 квітня 2017 року.

В кінці липня Гройсман заявляв, що Кабмін не планує підвищувати ціни на газ, а подальші коливання будуть відбуватися відповідно до інфляційних процесів на ринку енергоресурсів і не будуть різкими.

На початку жовтня Гройсман знову заявив, що підстав для зростання цін на газ на сьогоднішній день немає, і тому місцевим органам влади необхідно не допустити підвищення на місцях цін на тепло і гарячу воду.