У "Київенерго" Ахметова підрахували борги столиці за світло

Загальна заборгованість столичних споживачів електроенергії перед компанією "Київенерго" у вересні порівняно з серпнем 2017 року зросла на 3,2% і станом на 1 жовтня становила 1,012 мільярда гривень, повідомила прес-служба компанії.

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Зазначається, що підприємства життєзабезпечення міста комунальної форми власності та населення є найбільшими боржниками компанії. Так, підприємства житлокомунгосподарства, за підсумками серпня заборгували за електроенергію 491,4 мільйона гривень. Найбільшим боржником залишається "Київський метрополітен" - 201,5 мільйона гривень.

Населення Києва станом на 1 жовтня заборгувало 332,15 мільйона гривень за спожиту електричну енергію.

Найбільшими боржниками є споживачі Дарницького району – 48,9 мільйона гривень, Святошинського та Солом'янського – 37,4 мільйона гривень.

Заборгованість державного бюджету з компенсації пільг та субсидій перед "Київенерго" становить 141,49 мільйона гривень, з яких борг "Київводоканалу" – 53,71 мільйона гривень.

У прес-службі зазначили, що в разі подальших неплатежів, компанія буде вимушена відключити "Київводоканал" за борги, що є критичним для столиці та може становити екологічну загрозу.

"НКРЕКП автоматично списує кошти для оплати спожитої електроенергії за рахунок пільг та субсидій на користь "Енергоринку" за константі (у вересні – 46 мільйонів гривень). Хоча "Київенерго" не отримує розрахунок у повному обсязі, кошти з рахунків компанії автоматично списуються", - зазначили в компанії.

Як повідомляв УНІАН, "Київенерго" в 2016 році отримало 2,58 мільйона гривень чистого прибутку проти 1,695 мільярда гривень чистого збитку в 2015 році.

Компанія "Київенерго" генерує та постачає теплову та електричну енергію в Києві, входить до складу найбільшого в Україні приватного енергохолдингу ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова.

Генерацію електричної енергії "Київенерго" здійснює на двох теплоелектроцентралях - ТЕЦ-5 (встановлена електрична потужність - 700 МВт, теплова - 1874 Гкал/год) і ТЕЦ-6 (встановлена електрична потужність - 500 МВт, теплова - 1740 Гкал/год). Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю понад 11,7 тисячі кілометрів.