Підвищення пенсій не вплине на субсидії в опалювальний період - Рева

Підвищення пенсій, яке стартувало 11 жовтня 2017 року, не вплине на розмір субсидії на житлово-комунальні послуги в опалювальному сезоні 2017-2018 років, повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева, виступаючи у Верховній Раді.

Читайте такожВ Україні субсидії вже перепризначено для більш як 6,5 мільйона сімей

"Новий підвищений розмір пенсій не впливає на розмір субсидій, призначених на опалювальний сезон 2017-2018 років. Новий розмір пенсій буде враховано при призначенні субсидії тільки з травня 2018", - заявив Рева.

Міністр зазначив, що кошти на підвищення пенсій надійшли з економіки, а тому реформа не має призвести до нової хвилі інфляції та зростання цін.

Як повідомляв УНІАН, середній розмір пенсії в Україні після вступу у дію з 11 жовтня 2017 року пенсійної реформи збільшився на 559 гривень і склав 2446,56 гривні.

Кабінет міністрів з 1 жовтня ввів новий порядок розрахунку субсидій на житлово-комунальні послуги, у відповідності з яким при призначенні субсидій не будуть враховуватися доходи за I та II квартали цього року.