Мінфін пропонує проводити монетизацію субсидій в три етапи

Міністерство фінансів України розробило проект монетизації субсидій з оплати житлово-комунальних послуг, згідно з яким пропонується нараховувати субсидії не за соціальними нормами, а за фактичним обсягом спожитих послуг.

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Про це йдеться в інфографіку Мінфіну в мікроблогу Twitter.

Крім того, міністерство пропонує проводити розрахунок субсидій прямо в Держказначействі, тоді як на даний момент розрахунок проводиться після підписання загального протокольного рішення всіма сторонами.

Згідно з проектом міністерства, пропонується встановити чіткі терміни проведення розрахунків по субсидіях до 24 числа місяця.

Також Мінфін пропонує дозволити виконавцям послуг самостійний вибір постачальника енергоносіїв і розрахунок «живими коштами» від субсидій замість прив'язки виконавців послуг до НАК «Нафтогаз України» через клірингові розрахунки по субсидіях.

У повідомленні Мінфіну в мережі Facebook написано, що, згідно з проектом, монетизація відбуватиметься в три етапи. На першому етапі проводитиметься монетизація розрахунків за субсидіями на рівні підприємств, що надають послуги, на другому - підготовка системи до здійснення монетизації субсидій на рівні домогосподарств, на третьому - монетизація субсидій на рівні домогосподарств.

Як повідомляв УНІАН, за словами прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, субсидії з оплати житлово-комунальних послуг на наступний опалювальний сезон вже перепризначено для 6,530 млн українських сімей. Уряд в рамках процесу монетизації зекономленої субсидії зараз проводить верифікацію і створює реєстри.