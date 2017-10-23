Як дві місячні зарплати: Київ займає друге місце в світі за вартістю оренди житла

Київ посів друге місце в десятці найдорожчих міст, де оренда квартири, вартує більше двох місячних зарплат. На першому місці - столиця Венесуели Каракас (майже 14 місячних зарплат). Про це свідчить рейтинг Bloomberg, складений на основі даних статистичного сервісу Numbeo.

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Москва в цьому рейтингу займає сьоме місце. Також до першої десятки рейтингу увійшли Ханой, Мумбаї, Богота, Ріо-де-Жанейро, Пекін і Шанхай.

При цьому Лондон - найменш доступне велике місто в Західній Європі, з середньомісячної орендної платою та іпотечними платежами, рівними 135 відсотків щомісячного чистого прибутку.

Як повідомляв УНІАН, Київ потрапив у десятку найгірших для життя міст за версією The Economist. За останні п'ять років Київ продемонстрував найстрімкіше зниження позицій, втративши 21,4% у рейтингу.