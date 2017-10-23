У столиці продовжує дорожчати нове житло економ-класу

Середня ціна продажу 1-3-кімнатних квартир економ-класу на первинному ринку нерухомості Києва в січні-вересні 2017 року в гривневому еквіваленті зросла на 16,6% по відношенню до січня 2017 року і становить 18,162 тисячі гривень/квадратний метр.

Відповідні дані містяться в квартальному звіті ринку житлової нерухомості консалтингової компанії City Development Solutions(CDS).

Читайте такожНазвана загальна вартість всієї нерухомості у світі - дослідження

"На початку року різниця середніх цін в комплексах економ - і комфорт-класів становила 56,8%. До кінця 3 кварталу 2017 року ціновий розрив зменшився майже в 3 рази – до 19,7%. Причиною таких змін стала переоціненість комплексів комфорт-класу, що сформувалася до кінця 2016 - початок 2017 року. У більшості випадків комплекси комфорт-класу не мають об'єктивних конкурентних переваг, що призвело до значного зниження цін у цьому сегменті. Таким чином, до кінця 3 кварталу преміальне житло подорожчало незначно – на 2,1%. Найбільш затребуваними виявилися комплекси економ-класу, які подорожчали на 16,6%, і бізнес-класу, в яких зазначено зростання цін на 17,8%", - йдеться у звіті.

За даними CDS, в 3 кварталі 2017 року середня вартість 1 квадратного метра житла класу "комфорт" на первинному ринку нерухомості столиці знизилася на 11%, до 21,750 тисячі гривень, "бізнес-класу" - зросла на 17,8%, до 38,569 тисячі гривень, та "преміум" – зросла на 2,1%, до 58,990 тисячі гривень.

При цьому, за словами директора CDS Ярослави Чапко, на сьогоднішній день є перевищення пропозиції над попитом на ринку.

"Це результат бездумної масової забудови за принципом "будуй більше - продавай дешевше" та повної відсутності контролю з боку міста і покарання недобросовісних забудовників за незаконні будівництва. З іншого боку, сьогодні на продаж пропонуються квартири, які будуть введені в експлуатацію не раніше кінця 2018 – початку 2019 року. Тому нічого поганого в такому різноманітті пропозиції немає – у ринку є час і потенціал поглинути цю пропозицію", - вважає Чапко.

Згідно зі звітом, структура ринку в третьому кварталі зазнала деяких змін.

Найбільшу частку ринку охоплює сегмент бюджетного житла, який знизився до 67% у загальному обсязі пропозиції. Комплекси престижного сегмента, у свою чергу, зайняли 33% в структурі пропозиції.

При цьому, як зазначив старший консультант-аналітик CDS Роман Герасимчук, середня площа введених в експлуатацію квартир, до кінця 3 кварталу 2017 року скоротилася до 65,1 квадратного метра.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва у вересні 2017 року порівняно з серпнем зросла на 0,3% – до 23,270 тисячі гривень/квадратний метр, порівняно з вереснем 2016 року ціна зросла на 0,02%.