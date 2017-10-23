Житомирська область отримала майже 22 мільйони від продажу несільськогосподарських земель

За 9 місяців цього року Житомирщина від продажу земель несільськогосподарського призначення отримала майже 22 млн грн. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані Головного управління Держгеокадастру у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, “у Житомирській області у січні-вересні цього року продали 102 земельні ділянки несільськогосподарського призначення державної та комунальної власності на загальну суму 13,3 млн гривень. З урахуванням розстрочення платежів за продані земельні ділянки в попередніх періодах, до бюджетів усіх рівнів надійшло 21,9 млн грн”.

Загальна площа проданих земель становить 27 гектарів. Найбільше ділянок продано в Овруцькому (15 наділів загальною площею 1,7 га) та Коростишівському (12 ділянок загальною площею 3,9 га) районах області, а також у м. Житомирі (14 наділів загальною площею 2 га).

Читайте такожНа Житомирщині військова прокуратура повернула державі понад 3,5 тисяч га землі оборонного призначення поблизу Новограда-Волинського

Також зазначається, що фахівці землевпорядної служби області постійно здійснюють моніторинг надходження коштів до бюджетів усіх рівнів від продажу земель несільськогосподарського призначення.

Нагадаємо, продаж земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної та комунальної власності згідно з вимогами статті 128 Земельного кодексу України здійснюють місцеві державні адміністрації або органи місцевого самоврядування в межах їхніх повноважень.