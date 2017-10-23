Сума призначених субсидій з початку року зросла майже на чверть

Жителям України в січні-серпні 2017 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму понад 3,34 мільярда гривень, що на 22,8% перевищує аналогічний показник 2016 року, повідомляє Державна служба статистики України.

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Зокрема, у міській місцевості субсидії призначені на суму 2,4 мільярда гривень, у сільській – 958 мільйонів гривень.

За інформацією Держстату, субсидії на оплату ЖКП у січні-вересні були призначені для 7,7 мільйона сімей (105,2% звернулися за субсидією, з урахуванням тих, хто звернувся до 2016 року). В міській місцевості субсидії призначені 5,3 мільйона сімей, у сільській – 2,4 мільйона сімей. Порівняно з січнем-вереснем 2016 року кількість сімей, яким призначено субсидії, зросла на 61,8%.

Середній розмір призначеної субсидії на одну сім'ю у вересні 2017 року порівняно з вереснем минулого року збільшився на 20,3% – до 149,6 гривні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, жителям України в січні-серпні 2017 року були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг (ЖКП) на суму понад 2,8 мільярда гривень, що на 22,3% перевищує аналогічний показник 2016 року

У 2016 році були призначені субсидії на відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на суму 5,7 мільярда гривень, що на 58%, або на 3,3 мільярда гривень, що більше, ніж у 2015 році.