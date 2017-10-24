Живий квартал "Файна Таун" - не просто назва, а концепція добросусідства, втілена в життя від KAN Development

А ви знайомі зі своїми сусідами по будинку?

Знаєте, як кого звуть, хто чим займається?

Адже відносини з сусідами не менш важливі, ніж відносини з друзями або родичами.

Не даремно у багатьох слов’янських мовах слово сусід має синонім «ближній». Зокрема у поляків «sąsiad, bliźni» у чехів «bližní, soused», у болгарів «съсед, ближня».

Так наскільки добре Ви знаєте своїх «ближніх»?

І хоча кажуть, що сусідів, як і родичів не обирають, тим не менш все ж таки вибирати сусідів є можливість. Особливо якщо Ви вибираєте житло.

Так, в ідеалі, при купівлі житла, хотілось би ще до оформлення документів, познайомитись з майбутніми сусідами. Мабуть, саме так подумали в компанії KAN Development, і організували свято «Файні сусіди» у новому ЖИВОМУ Кварталі «Файна Таун».

І це вже цікаво. Особливо враховуючи, що живий квартал «Файна Таун» ще будується. А свято «Файні сусіди» вже є. Ідея полягала в тому, щоб втілити в життя концепцію добросусідства, бо команда KAN Development вважає, що об’єднання людей дуже важливе. Коли сусіди не тільки «вітаються», а й знають один одного, живуть спільними інтересами. Це як раз саме той випадок, коли ідея пішла в маси і отримала там свій розвиток.

Адже завжди в проектах від KAN Development будують не просто квадратні метри, а створюють позитивне середовище для життя, в якому людям комфортно жити і спілкуватися один з одним. Тому виникла ідея не тільки офіційно відрити відділ продажів ЖИВОГО Кварталу «Файна Таун», а й організувати дружнє свято і познайомити один з одним перших покупців.

Великою компанією зібралися майбутні сусіди, їхні знайомі і просто місцеві мешканці київського району Нивки, щоб познайомитися і поспілкуватися, весело провести час. Адже концепція майбутнього ЖИВОГО кварталу «Файна Таун» і полягає в тому, щоб створити не просто нові будинки, а суспільство доброзичливих сусідів.

Були і млинці і кава, і чай і бельгійські вафлі, і діджей та група аніматорів і навіть трохи гарячого глінтвейну для бажаючих. Люди знайомилися, приймали участь у цікавих конкурсах, та ласували смачну їжу та напої на свіжому повітрі.

На цьому незвичному святі «Файних сусідів» можна було не тільки круто провести час всією сім’єю, але й одразу розпечатати свої фото із Instagram, або позмагатись на кмітливість з сусідами. Ті хто ще не став частиною Живого кварталу від KAN Development мали можливість поспілкуватися

У KAN Development кажуть, що життя треба прожити так, щоб вашим сусідам не було нудно J. І якщо об’єднати зусилля з сусідами, тоді мабуть в житті дійсно буде більше святкових вихідних.