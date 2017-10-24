Голова Держархбудінспекції: іноземні інвестиції оживляють промислове та соціальне будівництво

Голова Державної архітектурно-будівельної інспекції України Олексій Кудрявцев 23 жовтня здійснив робочу поїздку в Сумську область.

Під час візиту керівник Держархбудінспекції спільно з головою Сумської ОДА Миколою Клочком зустрівся з забудовниками області, щоб обговорити питання інвестиційного клімату в регіоні та шляхи його поліпшення.

«Незважаючи на прикордонний статус, Сумська область залишається привабливою для забудовників. Вона має проекти на будівництво об'єктів, які фінансуються за рахунок іноземних інвестицій, коштів ДФРР, інших субвенцій. Підтвердженням цьому є ряд новобудов як житлового фонду, так і промислового, і соціального спрямування», - зазначив Микола Клочко.

Голова Державної архітектурно-будівельної інспекції України представив будівельникам регіону начальника Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в Сумській області Ольгу Медунку і зазначив, що зараз державна політика у сфері містобудування спрямована на зміну підходів і форматів у бік відкритості та спрощення багатьох процедур.

«Ми відстежуємо тенденції у розвитку будівельної галузі по країні в цілому і по кожній області окремо, в тому числі, в Сумах», - сказав Олексій Кудрявцев. – І хочемо повідомити будівельникам приємну новину, що сьогодні не треба місяцями чекати дозволу на будівництво, адже ми робимо все можливе, щоб оперативно видати цей дозвіл та своєчасно ввести будинок в експлуатацію».

Завдяки законодавчим змінам і цілеспрямованій державній політиці з дерегулювання бізнесу за останній час в регіоні кілька промислових підприємств розширили або планують розширити виробничі потужності. Серед них – новий завод дитячого харчування ТОВ «Гуалапак Україна» і новий цех АТ «Технологія».

Урочистості з нагоди початку будівництва сучасних приміщень заводу з виготовлення закупорювальних засобів і поліграфічних виробів АТ «Технологія» відбулися сьогодні за участю голови ДАБІ та голови Сумської ОДА.

В даний час підприємство займає передові позиції в Східній Європі в сфері виробництва широкого спектру сучасної продукції та пакувальних матеріалів. Його вироби експортується у 33 країни світу, розташовані на чотирьох континентах. Висока якість продукції заводу забезпечується завдяки поєднанню двох факторів: сучасних ліній виробництва від світових виробників з Німеччини, Італії, Нідерландів, Данії та кваліфікованого персоналу.

Поштовхом для розвитку АТ «Технологія» в 2004 році стало залучення закордонних інвестицій.

У той же час, бізнес з іноземним капіталом демонструє високий рівень соціальної відповідальності і вкладає гроші в будівництво соціальних об'єктів. Зокрема, 90% фінансування капітального ремонту відділення анестезіології та інтенсивної терапії КУ «Сумська обласна дитяча клінічна лікарня» взяв на себе інвестор АТ «Технологія». Відділення вже почало працювати на повну потужність і приймати маленьких пацієнтів.

Загалом медичний заклад надає фізичну, медико-соціальну (психологічну), логопедичну реабілітацію дітям від 1 місяця до 18 років. Реабілітаційні послуги можуть отримувати одночасно 30 дітей.