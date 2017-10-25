Прем'єр вимагає від місцевої влади не зволікати з опалювальним сезоном

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман звернувся до керівників місцевих органів влади з вимогою не зволікати із запуском опалювального сезону 2017-2018 років по всій країні та налагодити подачу тепла до житлових будинів та соціальних об'єктів. Про це він сказав під час засідання уряду.

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"У більшості випадків опалювальний сезон на місцях запускають вчасно. Але є поодинокі випадки, в яких люди на місцях не розуміють, що людям в квартирі холодно, що потрібно включити гарячу воду, подати тепло до дитячих садків. Я просив би місцевих керівників почути мене", - сказав Гройсман, доручивши профільному віце-прем'єр-міністру Геннадію Зубко проконтролювати процес запуску опалювального сезону на місцях.

"Ви маєте всіх дотиснути і всі маєте вчасно розпочати цю роботу", - заявив прем'єр-міністр.

За словами Гройсмана, сьогодні відповідальність за початок опалювального сезону повністю лежить на плечах місцевих органів влади. Також він додав, що Кабмін зробив усе від нього залежне: накопичив достатні запаси палива (газу) та виділив на підготовку до зими 10 мільярдів гривень.