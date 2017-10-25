Зубко доручив місцевому самоврядуванню з'ясувати ситуацію з боргами за газ

Віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко доручив керівникам органів місцевого самоврядування до 27 жовтня з'ясувати ситуацію з боргами місцевих теплогенеруючих підприємств за природний газ, для того, щоб залагодити ці питання і забезпечити отримання цими компаніями "блакитного" палива для запуску в Україні опалювального сезону 2017-2018 років.

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Про це він сказав під час засідання уряду.

"У нас є голови міст, які доповідають про технічну готовність, але забули про те, що потрібно розрахуватися за газ, для того, щоб отримати номінації (документи про кількість необхідного газу, які подаються постачальнику палива – УНІАН) і включити тепло. Є й такі, які 29 вересня згадали, що є борги. Я хотів би підкреслити, щоб все до п'ятниці (27 жовтня – УНІАН) переглянули ці питання, підняли їх. Ми будемо доповідати про персональну відповідальність голів міст, облдержадміністрацій", - сказав Зубко.

Як повідомляв УНІАН, 9 жовтня Зубко заявив про 100% готовності України до проходження опалювального сезону.

15 жовтня в Україні офіційно стартував опалювальний сезон. До цієї дати наша країна накопичила 16,8 мільярда кубометрів газу, тоді як до опалювального сезону 2016-2017 років Україна увійшла з запасами "блакитного" палива на рівні 14,7 мільярда кубометрів.

За даними постачальника газу для регіональних теплокомуненерго – Національного нафтогазового холдингу "Нафтогаз України", станом на 18 жовтня, заборгованість за газ цих компаній становила 22 мільярда гривень. Цей показник з 11 по 18 жовтня зріс на 1,8%, або 392 мільйони гривень.