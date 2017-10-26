Підстав для зростання тарифів на газ і комуналку наразі немає - прем'єр
Гройсман зазначив, що в разі необхідності буде перевірена правильність розрахунків, за якими місцева влада формує тарифи.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що підстав для зростання тарифів на комунальні послуги та газ наразі немає.
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Як повідомляє урядовий портал, таку заяву він зробив під час робочої поїздки до Полтавської області.
Також Гройсман зазначив, що в разі необхідності буде перевірена правильність розрахунків, за якими місцева влада формує тарифи.
"Підстав для зростання цін на газ немає. Також немає підстав для зростання тарифів. Тарифи - це пряма відповідальність місцевих органів влади. Разом з тим, якщо є необхідність перевірити правильність розрахунків, ми готові дати таке доручення", - сказав прем'єр.