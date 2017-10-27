Опалювальний сезон: Зубко закликав місцеву владу не прикриватися "управлінською імпотенцією"

Віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко заявив, що місцеві органи влади отримали значний фінансовий ресурс для вирішення питань, пов'язаних з оплатою комунальних послуг, закликав їх активно включитися в роботу по запуску опалення і не прикриватися "управлінської імпотенцією".

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Таку заяву він озвучив під час селекторної наради в Кабміні, яке було присвячено проблемам із запуском опалювального сезону в різних регіонах України.

"Я б хотів, щоб усі схаменулися і перестали думати лише про децентралізацію, яка дає фінансові можливості, але яка також дає і відповідальність, і перестали прикривати свою "управлінську імпотенцію" тим, що чогось не вистачає. 20 жовтня хтось згадує, що щось потрібно запустити", - сказав він.

Також він додав, що на сьогодні технічна готовність до запуску подачі тепла становить 100%. Питання, яке актуальне на сьогодні, - це отримання номінацій (документів про кількість необхідного газу, які подаються постачальнику палива) та укладення договорів з "Нафтогазом України", а також своєчасна оплата за газ.

"За 9 місяців цього року доходи місцевих бюджетів зросли на 31 мільярд гривень. Вперше в сучасній історії України доходи місцевих бюджетів становлять 50% від державного бюджету", - сказав він, додавши, що місцеві органи влади отримали великий фінансовий ресурс для вирішення питання з оплатою вартості газу.

Як повідомляв УНІАН, 15 жовтня в Україні офіційно стартував опалювальний сезон. До цієї дати наша країна накопичила 16,8 мільярда кубометрів газу, тоді як в опалювальний сезон 2016-2017 років Україна увійшла з запасами "блакитного" палива на рівні 14,7 мільярда кубометрів.

25 жовтня Зубко доручив місцевим органам влади з'ясувати ситуацію з боргами теплокомуненерго за газ.

За даними постачальника газу для регіональних теплокомуненерго – "Нафтогазу України", станом на 25 жовтня заборгованість за газ цих компаній становила 21,8 мільярда гривень. Цей показник з 18 по 25 жовтня зріс на 1%, або 213 мільйонів гривень.