Державі не вистачає 10 мільярдів на виплати субсидій по комуналці - Мінфін

У державному бюджеті України на 2017 рік передбачено 61 мільярд гривень для виплати субсидій по оплаті житлово-комунальних послуг, при цьому зобов'язання щодо їх виплат на початок опалювального сезону на 1 жовтня склали 71 мільярд гривень.

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Про це в ефірі Радіо Свобода повідомив заступник міністра фінансів Сергій Марченко.

"На сьогоднішній день в бюджеті передбачено 61 мільярд гривень, зобов'язань на 1 жовтня на 71 мільярд гривень, тобто певним чином не забезпечені бюджетні зобов'язання. Але ми сподіваємося, що найближчим часом ми знайдемо рішення з цього приводу. До кінця року всі питання щодо заборгованості по енергоносіях будуть закриті", - заявив він.

Марченко зазначив, що уряд вже виходило із змінами до держбюджету влітку, і додатково направили на збільшення держпідтримки в цьому напрямку 14 мільярдів гривень.

"Зараз також можливі зміни в бюджеті", - сказав Марченко.

Як повідомляв УНІАН, влітку парламент ухвалив зміни до держбюджету і направив 14,1 мільярда гривень додаткових коштів на фінансування пільг і субсидій.