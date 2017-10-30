Кабмін у жовтні компенсував понад 130 мільйонів за "теплими" кредитами

Виплати з держбюджету на компенсацію населенню і ОСББ (об'єднання співвласників багатоквартирного будинку) за програмою "теплих" кредитів у вигляді безповоротної фінансової допомоги на енергоефективні заходи у жовтні 2017 року склали 132 мільйони гривень, повідомляється на сайті Державного агентства з питань енергоефективності та енергозбереження.

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Згідно з повідомленням, найбільшу суму компенсації - 117 мільйонів гривень отримали сім'ї на утеплення індивідуального житла. Майже 4 мільйони гривень отримали домогосподарства, які встановили твердопаливні котли. Ще близько 11 мільйонів гривень виплачено ОСББ та ЖБК (житлово-будівельним кооперативам), які впроваджували енергоефективні заходи у багатоповерхівках.

"Співфінансування енергозберігаючих заходів - реально діючий механізм, який допоміг вже понад 360 тисяч сімей утеплювати свої помешкання і зменшити комунальні платіжки. Крім уряду, на допомогу всім охочим приєднатися до енергозбереження йдуть місцеві влади. Сьогодні в країні за сприяння Держенергоефективності діє 150 місцевих програм здешевлення "теплих" кредитів", - цитує прес-служба голови Держенергоефективності Сергія Савчука.

У прес-службі також повідомили, що з початку дії програми "теплих" кредитів населенню та ОСББ з держбюджету відшкодовано майже 1,8 мільярда гривень. Зокрема, виплачено 1,6 мільярда гривень фізичним особам на утеплення індивідуального житла, 114 мільйонів гривень - фізичним особам на встановлення твердопаливних котлів, 73,3 мільйона гривень - ОСББ та ЖБК на утеплення багатоповерхівок.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада на початку червня 2017 року прийняла закон про створення в Україні Фонду енергоефективності, що передбачає створення організаційної структури для ефективного використання фінансових коштів на термомодернізацію і енергетичну модернізацію житлового фонду.

У проекті держбюджету на 2018 рік передбачено, що загальний обсяг інвестицій в програми з енергоефективності становитиме 1,6 мільярда гривень, з яких 400 мільйонів гривень будуть спрямовані на програму "теплих" кредитів, а решта (1,2 мільярда гривень) – на фінансування Фонду енергоефективності. Частина з цих коштів буде надано урядом Німеччини та Європейською комісією.