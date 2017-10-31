Квадратний метр за ціною квартири: журналісти склали топ найдорожчих апартаментів Києва

У Києві зростає попит на елітні квартири з панорамними вікнами на Дніпро або Лавру, які стоять цілі квартали в Лос Анджелесі. Програма «Гроші» підготувала топ найдорожчих квартир і палаців, які зараз можна купити в столиці.

Так у будинку, збудованому поруч з Верховною Радою, квадратний метр коштує 320,4 тис. грн. і 400,5 тис. грн. В квартирі є тераса з видом на Дніпро. Щоб купити однокімнатну квартиру в цьому будинку потрібно заплатити 181 млн грн. Щомісячна комуналка тут буде перевищувати 30 тис. грн.

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Ще один "віповий" будинок розташований в Печерському районі. Тут пропонують придбати квартиру "всього лише" за 115 мільйонів. В будинку живуть іноземні мільйонери і українські депутати, йдеться у сюжеті "Грошей". В будинку є власна лазня і два басейни. Паркомісце можна придбати за 2,5 млн грн.

За 200 млн грн можна придбати розкішний особняк за Києвом. Тут віп-покупцям пропонуються мармурові стіни, ванни з вулканічної лави і система фільтрації водопровідної води.

Дізнатися більше про елітну нерухомість в Києві ви можете в сюжеті "Грошей".