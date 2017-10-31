Україна піднялася на 105 позицій у рейтингу Doing Business за отриманням дозволів на будівництво

Україна піднялася в рейтингу легкості ведення бізнесу від Світового банку «Doing Business 2018», який опубліковано сьогодні, на 105 позицій за показником «Отримання дозволів на будівництво» - до 35-го місця.

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Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко на своїй сторінці в Facebook.

«Цьому сприяли насамперед законодавчі ініціативи Мінрегіону - ухвалення закону №1817 про вдосконалення містобудівної діяльності» і закону №2020 про поліпшення умов ведення будівельної діяльності». Цими законами ми скасували категорії складності (яких було 5) і перейшли до класу наслідків, визначення яких на сьогодні чітко врегульовано. Скасували декларацію на початок виконання будівельних робіт. Встановили чіткі рамки і критерії для перевірок - залежно від ступеня ризику об'єкта. Затвердили перелік будівельних робіт, які не потребують отримання дозволів на початок їх виконання і не вимагають прийняття в експлуатацію. Передбачили можливість отримання сертифікату через електронну систему. Законом №2020 ми скасували зайву процедуру отримання будівельниками технічних умов від ДСНС з пожежної безпеки на будівництво. Ці вимоги тепер отримують разом з архітектурно-будівельними вимогами», - написав він.

Зубко зазначив, що істотно вплинуло на зростання рейтингу ухвалення Київською міськадміністрацією рішення про зменшення з 10% до 2% розміру пайового внеску забудовників у розвиток соціальної інфраструктури.

За його словами, присутність України в ТОП-50 країн за показником «Отримання дозволів на будівництво» є індикатором для інвесторів і збільшення припливу іноземних інвестицій в країну.

«За підрахунками експертів, один пункт у рейтингу - це можливість додатково залучити в економіку країни близько 600 млн дол. інвестицій», - написав Зубко.

Як повідомляв УНІАН, Україна поліпшила свої позиції в рейтингу легкості ведення бізнесу за версією Світового Банку Doing Business на чотири позиції і піднялася на 76-е місце за рахунок спрощення будівельних процедур, захисту міноритарних інвесторів і зменшення податків.

У 2016 році Україна піднялася на три пункти в рейтингу Doing Business - до 80-го місця з 83-го. Найбільший прогрес Україна показала в спрощення започаткування бізнесу (20-е місце із 190-го), найменший - у сфері боротьби з корупцією (140-е місце із 190-го).

Раніше в уряді планували, що цього року Україна може ввійти в ТОП-50 рейтингу Doing Business, а в 2018 році - в ТОП-20. Однак для цього необхідно ухвалити більш як 30 законопроектів, частину з яких уже ухвалено в парламенті, а частина має бути затверджена урядом.