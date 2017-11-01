У Нацбанку підрахували середній розмір комунальної субсидії

Середній розмір субсидії на одну сім'ю у вересні зріс порівняно з вереснем минулого року на 20,3% і становив 149, 6 грн.

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Про це йдеться в макроекономічному та монетарному огляді Національного банку за жовтень.

Відповідно до огляду, кількість субсидіантів у вересні зросла до 6,2 млн, що становило 41,6% від загальної кількості домогосподарств.

При цьому НБУ зазначає, що з 1 жовтня діють нові правила розрахунку розміру субсидій, які можуть призвести до зменшення кількості субсидіантів, оскільки враховуватимуть більш високі зарплати громадян у результаті підвищення мінімальної зарплати.

Як повідомляв УНІАН, у державному бюджеті України на 2017 рік передбачено 61 млрд грн для виплати субсидій з оплати житлово-комунальних послуг, при цьому зобов'язання щодо їх виплат на початок опалювального сезону на 1 жовтня становили 71 млрд грн.