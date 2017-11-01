Монетизація субсидій: Розенко розповів, коли українцям виплатять "живі" гроші за економію

Виплати компенсацій за зекономлені субсидії на житлово-комунальні послуги відбуватимуться з 2 по 15 листопада, повідомив на своїй сторінці у Facebook віце-прем'єр-міністр Павло Розенко.

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«Із завтрашнього дня починаємо виплату монетизованих субсидій сім'ям, які мали економію «субсидій» за опалювальний сезон 2016-17 років... До 15 листопада всі 1,7 млн сімей, включених до відповідних списків на виплату, отримають на руки ці «живі» гроші» , - написав Розенко.

Він зазначив, що на ці цілі в держбюджеті передбачено 1,2 млрд грн.

«Тому, переконаний, що жодних затримок у виплатах не буде... Це - пілотний проект на шляху до повної монетизації субсидій», - зазначив віце-прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, 26 квітня Кабінет міністрів України прийняв рішення про монетизацію суми зекономленої субсидії на оплату газу та електроенергії.

Кабмін продовжив термін подачі заяв на виплату компенсацій за зекономлені субсидії на 2 місяці - до 1 листопада 2017 року.