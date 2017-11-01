Українці скоротили борги за тепло та воду до 7 мільярдів

Заборгованість населення з оплати централізованого опалення та гарячого водопостачання у вересні 2017 року скоротилася на 4,2% порівняно з показником на кінець серпня і склала 7,1 мільярда гривень, повідомила Державна служба статистики України.

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Згідно з повідомленням, заборгованість за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій за звітний період зменшилася на 3,3% і склав 3 мільярди гривень, заборгованість за вивезення побутових відходів не змінилася і склала 400 мільйонів гривень.

Заборгованість за централізоване водопостачання та водовідведення залишилася на тому ж рівні і становила 2,1 мільярда гривень.

За даними Держстату, у вересні українці сплатили за електроенергію 2,5 мільярда гривень (93,1% від нарахованих за цей період сум). При цьому заборгованість за електроенергію станом на кінець вересня склала 3,3 мільярда гривень, що на 6% менше, ніж місяцем раніше. Заборгованість за газопостачання збільшився на 1,8% і склала 10,9 мільярда гривень.

У вересні українці сплатили за житлово-комунальні послуги 3,8 мільярда гривень, що склало 106,9% (з урахуванням погашення боргів попередніх періодів) нарахованих за цей період сум.

Найвищий рівень оплати ЖКП у вересні 2017 року зафіксовано у Харківській (159,8% з урахуванням погашення боргів попередніх періодів), Запорізькій (126,5%) та Миколаївській (124,3%) областях, найнижчий – у Сумській (72,5%), Івано-Франківській (75,8%) та Тернопільській (78%) областях.

Також повідомляється, що за січень-вересень 2017 року з населенням було укладено 64,4 тисячі договорів про реструктуризацію заборгованості на загальну суму на загальну суму 295,2 мільйона гривень.

Як повідомляв УНІАН, заборгованість населення з оплати централізованого опалення та гарячого водопостачання в серпні 2017 року скоротилася на 7,4% в порівнянні з показником на кінець липня становить 7,4 мільярда гривень.