У Києві подорожчало житло: як змінилися ціни

Середня вартість квартир на вторинному ринку житлової нерухомості Києва в жовтні 2017 року зросла на 1,3% порівняно з вереснем і становила 33,278 тис. грн/кв. м, а в доларах ціна знизилася на 0,8% – до 1242 дол./кв. м.

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Про це у своєму щомісячному звіті повідомляє інформаційно-аналітичний портал «100realty.ua».

Також повідомляється, що з жовтня 2016 року квартири на вторинному ринку житлової нерухомості Києва подешевшали в середньому на 2,6%, а в доларовому еквіваленті середня ціна знизилася на 7%.

За даними аналітиків, гривневі ціни в дорогому сегменті житла порівняно з вереснем зріс на 1,6%, в дешевому – на 1,2%, а в доларовому еквіваленті зменшилися на 0,9%.

Згідно зі звітом, минулого місяця найбільше подорожчали 3-кімнатні квартири – на 1,5%, до 33,497 тис. грн/кв. м. Середня вартість пропозиції 4-кімнатних - на 1,3%, до 37,055 тис. грн/кв. м, 2-кімнатних - зросла на 1,3%, до 34,339 тис. грн/кв. м, 1-кімнатних – на 1%, до 30,963 тис. грн/кв. м.

Кількість представлених до продажу квартир на вторинному ринку житлової нерухомості в жовтні 2017 року порівняно з вереснем збільшилася на 2,6% і становила 20,741 тис. об'єктів.

В загальному обсязі 1-кімнатні квартири займають 28%, 2-кімнатні – 31%, 3-кімнатні – 34% і 4-кімнатні – 7%.

Як повідомляв УНІАН, за даними порталу «100realty.ua», середня вартість квартир на вторинному ринку житлової нерухомості Києва у вересні 2017 року зросла на 2,3% порівняно з серпнем і становила 32,865 тис. грн/кв. м, а в доларах ціна зросла на 0,1% – до 1252 дол./кв. м.

Згідно з даними порталу «100realty.ua», середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості Києва в жовтні 2017 року порівняно з вереснем зросла на 0,2% – до 23,318 тис. грн/кв. м, порівняно з жовтнем 2016 року ціна зросла на 0,8%.

За даними експертів, минулого місяця на первинному ринку зростання вартості квартир спостерігався у преміум-класі – на 1,6%, до 48,345 тис. грн/кв. м, економ-класі – на 0,7%, до 17,008 тис. грн/кв. м, комфорт-класі – на 0,2%, до 21,704 тис. грн/кв. м.

Вартість квартир у бізнес-класі знизилася на 0,8 % - до 31,346 тис. грн/кв. м.

Найбільш відчутно зросли ціни на квартири в Печерському та Голосіївському районах столиці – на 1% і 0,9% відповідно, в той час як вартість квартир у Шевченківському районі знизилася на 2,8%.

За інформацією порталу, минулого місяця квартири до продажу пропонували 65 операторів у 184 об'єктах. У структурі пропозиції первинного житла переважають новобудови економ-класу – 30% і комфорт-класу – 33%. На новобудови бізнес-класу припадало 24%, а преміум-класу – 13% від загальної кількості.

При цьому в жовтні були припинені або призупинені продажі квартир в одній новобудові.

Як повідомляв УНІАН, середня вартість квартир на первинному ринку нерухомості у вересні 2017 року порівняно з серпнем зросла на 0,3% – до 23,270 тис. грн/кв. м порівняно з вереснем 2016 року ціна зросла на 0,02%.