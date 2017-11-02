У Гонконзі продано хмарочос за рекордні $5,1 мільярда
10:01, 02 листопада 2017Нерухомість
270
Проданий хмарочос The Center був побудований в 1998 році за 384,6 мільйона доларів.
Ілюстрація REUTERS
У Гонконзі продали 73-поверховий будинок за $5,15 мільярда. Ця угода може стати найдорожчою на світовому ринку нерухомості, повідомляє Росбалт.
Читайте такожУ Сінгапурі продається пентхаус за рекордні $73 мільйона
Новим власником став консорціум C. H. M. T Peaceful Development Asia Propery.
Хмарочос The Center був побудований в 1998 році за 384,6 мільйона доларів. Будівля належала найбагатшій людині Гонконгу Чи Кашину. Вона цілком складається зі сталевих конструкцій.
Як повідомляв УНІАН, раніше Фонд Сінгапуру купив хмарочос в центрі Нью-Йорка за $1 мільярд. На даний момент в хмарочосі за цією адресою знаходиться американська штаб-квартира Deutsche Bank.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter