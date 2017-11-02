У Гонконзі продано хмарочос за рекордні $5,1 мільярда

У Гонконзі продали 73-поверховий будинок за $5,15 мільярда. Ця угода може стати найдорожчою на світовому ринку нерухомості, повідомляє Росбалт.

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Новим власником став консорціум C. H. M. T Peaceful Development Asia Propery.

Хмарочос The Center був побудований в 1998 році за 384,6 мільйона доларів. Будівля належала найбагатшій людині Гонконгу Чи Кашину. Вона цілком складається зі сталевих конструкцій.

Як повідомляв УНІАН, раніше Фонд Сінгапуру купив хмарочос в центрі Нью-Йорка за $1 мільярд. На даний момент в хмарочосі за цією адресою знаходиться американська штаб-квартира Deutsche Bank.