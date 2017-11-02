Хто постачатиме газ для населення: НКРЕКП пропонує провести конкурс у кожній області

Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), запропонує уряду, для проведення подальшої лібералізації ринку газу, провести в кожній області тендер з вибору постачальника газу для населення, що примусить потенційних постачальників конкурувати між собою ціною газу і якістю наданих послуг.

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Про це сказав голова НКРЕКП Дмитро Вовк під час круглого столу, на якому обговорювалася проблема створення ринку газу для потреб населення.

"Ми будемо звертатися до уряду та просити провести такий тендер", - сказав Вовк.

За його словами, на цьому тендері будуть між собою конкурувати діючі постачальники (облгаз-збут) та інші компанії, які хочуть зайти на цей ринок.

"Тендер повинен бути проведений у певному регіоні. На цьому конкурсі з облгаз-збутом будуть конкурувати, наприклад, обленерго або мобільні оператори. Для цього бізнесу важливо знати територію і рівень розрахунків споживачів... В сьогоднішніх умовах одним з можливих конкурентів для облгаз-збуту може бути обленерго, тому що ці компанії також мають абонентську базу, досвід співпраці з урядовими структурами та центри обслуговування клієнтів", - пояснив Вовк.

Він зазначив, що в результаті проведення таких тендерів будуть обрані найефективніші постачальники газу в кожному регіоні, і населення купуватиме "блакитне" паливо у новій компанії. Ця компанія працюватиме в регіоні певний час, до проведення наступного тендеру, сказав Вовк.